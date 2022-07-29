تفقد سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، وبتنسيق مع الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية وذلك للاطلاع على الترتيبات مجريات العمل والتأكد من الجاهزية للافتتاح الرسمي للمعرض والمتحف، في الثامن من سبتمبر من العام الجاري، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتابع المالك وعبادي التجهيزات التي تجري على قدم وساق، ليخرج المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في مقر منظمة الإيسيسكو بالرباط في أبهى صورة، تليق بسيرة خير الأنام، وبهذا الحدث التاريخي الفريد.

وأكد المدير العام للإيسيسكو والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أن هذا العمل الاستثنائي يأتي تطلعا صوب المزيد توثيق روابط الإخاء بين الشعبين السعودي والمغربي، وشعوب دول العالم الإسلامي، محبي النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام.

يُذكر أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المقرر افتتاحه في مقر منظمة الإيسيسكو بالرباط جاء ثمرة شراكة استراتيجية ثلاثية بين منظمة الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، وسيكون الأول من نوعه خارج المملكة العربية السعودية، ويعنى بتقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء، وهو مزود بأحدث التقنيات الحديثة التي تجعل الزائر يعيش أبعاد السيرة النبوية والمشاهد والآثار التاريخية وكأنه في قلب الحدث.