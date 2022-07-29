قالت الهيئة الأوغندية لتنمية البن التي تتخذ من كمبالا مقرا لها، إن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ستقدم خمسة أنواع جديدة من نبات البن العربي، والتي من الممكن أن يصل إنتاجها إلى 5 كيلوجرامات للشجرة الواحدة، بالمقارنة مع إنتاج كيلوجرامين اثنين في المتوسط لكل شجرة من خلال الانواع الحالية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء نقلا عن الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية البن الأوغندية، بأن الأنواع التي طورها المعهد القومي لأبحاث القهوة، مقاومة للأمراض والآفات.

وستكون الأصناف الجديدة التي سيتم طرحها بعد 30 عاما من الأبحاث؛ أول أنواع البن العربي الجديدة التي يتم تقديمها منذ عام .1970

يذكر أن أوغندا تقوم حاليا بزراعة أربعة أنواع من البن العربي.

ويمثل نوع البن العربي نحو 20% من الإنتاج السنوي من البن في أوغندا؛ وتعتزم الدولة زيادة الإنتاج إلى 20 مليون عبوة سنويا خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، مقابل إنتاج أكثر من 6 ملايين عبوة في الوقت الحالي، وذلك من خلال زيادة الحقول المزروعة وحجم الإنتاج.