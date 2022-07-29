دعت جامعات هولندية الطلاب الأجانب إلى البقاء في بلادهم إذا لم يتمكنوا من العثور على سكن في المدن الهولندية الموجود بها مقرات جامعاتهم والتي تعاني من نقص حاد في الغرف المتاحة.

وقالت جامعتا أمستردام إن المدينة ليست لديها أماكن إقامة كافية للطلاب. وأضافتا أن أي شخص لم يجد غرفة متاحة حتى بداية آب/أغسطس عليه ألا يأتي إلى أمستردام للدراسة.

وأصدرت جامعات ايندهوفن وأوترخت وماستريخت نداءات مماثلة، حيث نصحت جميعها الطلاب الأجانب بشدة بالبقاء في بلادهم إذا لم يتمكنوا من العثور على سكن.

يشار إلى أن النقص في أماكن الإقامة ليس جديدا. ومع ذلك، فإن وباء كورونا جعل بعض الطلاب يتمكنون من العثور على غرف في منازل أو نزل قضاء العطلات نظرا لغياب السائحين بسبب الإغلاق أو القيود.

ويبلغ عجز الغرف 26 ألفا و500 غرفة على مستوى البلاد في بداية العام الدراسي الماضي.

ويعود النقص جزئيا إلى التدفق الكبير للطلاب الأجانب، حيث وصل نحو 115 ألف طالب إلى هولندا للدراسة العام الماضي، بزيادة 11 ألفا عن العام السابق له.