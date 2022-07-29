أعلنت مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأمريكية العملاقة ارتفاع أرباحها المعدلة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 81% سنويا إلى 66ر1 مليار دولار، مقابل 918 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل المبيعات القوية لقطاع الصناعات الجوية.

في الوقت نفسه، أكدت المجموعة مضيها قدما في خطة تقسيمها إلى ثلاث شركات مستقلة.

في الوقت نفسه، سجلت الشركة خسائر صافية قابلة للتوزيع على المساهمين بمعدل 78ر0 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر بقيمة 08ر1 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة خسائر من العمليات المستمرة خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 648 مليون دولار بما يعادل 59ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل خسائر قدرها 626 مليون دولار بما يعادل 57ر0 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 2% سنويا إلى 65ر18 مليار دولار، مقابل 25ر18 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات ربع السنوية إلى 60ر17 مليار دولار.