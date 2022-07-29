أظهر بيان صادر عن مكتب الإحصاء البلجيكي أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 62ر9 % على أساس سنوي في تموز/يوليو من 65ر9 % الشهر السابق عليه، وهو أول تباطؤ شهري لمكاسب الأسعار السنوية خلال عام ونصف.

وبحسب البيان الذي تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، ارتفعت أسعار المستهلك 83ر0 % من حزيران/يونيو بعد زيادة 85ر0 % على أساس شهري في الشهر السابق عليه0.

تسارع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والأغذية غير المعالجة، إلى 49ر5 % في تموز/يوليو من 07ر5 % في حزيران/يونيو. وبلغ معدل التضخم الأساسي 43ر4 % في أيار/مايو و08ر4 % في نيسان/أبريل و75ر3 في آذار/مارس.

وتباطأ تضخم أسعار الطاقة إلى 1ر49 % في تموز/يوليو بتراجع من 99ر55 % في حزيران/يونيو وساهم في التضخم العام بـ34ر4 نقطة مئوية.

وبلغ تضخم أسعار الغذاء 24ر9 % في تموز/يوليو وتسارع من 44ر8 % في حزيران/يونيو وساهم في التضخم العام بـ82ر1 نقطة مئوية.