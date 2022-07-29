قال المحللون الاقتصاديون في مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية وشركة إدارة الأصول السويسرية يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت (يو.بي.إس جي.دبليو.أيه) إن الشركات الأمريكية حققت أرباحا تتجاوز المخاوف الاقتصادية في ظل استمرار مرونة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، في حين تراجعت أسعار الأسهم بالفعل على أساس تدهور أداء الشركات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارك هايفيلي مدير الاستثمار في يو.بي.إس جي.دبليو.أيه لإدارة الثروات إن 60% من الشركات الأمريكية التي أعلنت نتائجها ربع السنوية حققت مبيعات تتجاوز التقديرات، في حين تجاوزت أرباح 75% منها التوقعات، مضيفا "بشكل عام نمو الأرباح بطيء لكنها لا تتراجع".

ويقول المحلون في يو.بي.إس جي.دبليو.أيه إن التفاؤل بقدرة أرباح الشركات على تجاوز العاصفة القوية للتضخم والسياسات النقدية المتشددة واحتمالات الركود الاقتصادي، دفعت بأسعار الأسهم إلى الارتفاع خلال الشهر الحالي، للدرجة التي تجعل مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية يتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي حين تعكس نتائج الشركات الضغوط الناجمة عن ارتفاع النفقات، مازال الإنفاق الاستهلاكي وبخاصة في قطاعات السياحة والسفر قويا.

وقال هايفيلي إن شركات "الطيران والفنادق وبطاقات الائتمان أشارت إلى أن الطلب على قطاعات الترفيه مازال قويا وأن إنفاق هذه الشركات يزداد".

في الوقت نفسه قال المحللون في سيتي جروب بقيادة سكوت تي كورنيرت في تقرير إنه في حين أعلنت حوالي ربع الشركات المسجلة على مؤشر إس أند بي 500 نتائجها ربع السنوية حتى الآن، فإن مبيعات الشركات بشكل عام تجاوزت التقديرات بنسبة 6ر1%، كما أن الأرباح زادت عن التقديرات بنسبة 5% تقريبا.

وأضاف محللو سيتي جروب أن النتائج الأفضل من التوقعات للشركات الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الحالي يمكن أن تعوض الرؤى السلبية للنصف الثاني من العام الحالي، في حين أن التحذيرات من ان نمو أرباح الشركات خلال الربع الثالث بنحو 13% "تبدو عدوانية".