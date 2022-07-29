أعلنت شركة الأدوية الأمريكية فايزر عن ارتفاع الايرادات في الربع الثاني، متجاوزة تقديرات المحللين.

ووصلت إيرادات الشركة إلى 91ر9 مليار دولار أو 73ر1 دولار للسهم. مقابل 56ر5 مليار دولار أو 98ر0 دولار للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت فايزر عن إيرادات معدلة بمقدار 66ر11 مليار دولار أو 04ر2 دولار للسهم عن نفس الفترة. وكان المحللون قد توقعوا في المتوسط أن تحقق الشركة 80ر1 دولار للسهم، بحسب البيانات التي جمعتها تومسون رويترز.

وتستبعد تقديرات المحللين المفردات الخاصة.

وارتفعت عائدات الشركة للربع الثاني بنسبة 8ر46 % إلى 74ر27 مليار دولار من 90ر18 مليار دولار العام الماضي.