عززت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا خطة إنفاقها الاستثماري بمليارات الدولارات بعد إشارة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك إلى مصانع الشركة الجديدة باعتبارها "مسابك أموال عملاقة" في إشارة إلى قدرتها على تحقيق أرباح كبيرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تسلا كشفت عن خطتها الاستثمارية المعدلة في بيان موجه إلى الجهات الرقابية حيث كشفت عن تفاصيل مبيعات تسلا من العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، إلى جانب مذكرة الاستدعاء الأخرى من جانب هيئة الأوراق المالية الأمريكية بشأن تغريدة ماسك عام 2018 عن احتمال شطب سهم تسلا من البورصة.

وتتوقع تسلا حاليا إنفاق ما بين 6 و8 مليارات دولار في الأغراض الرأسمالية سنويا خلال العام الحالي والعامين التاليين، بحسب أحدث تقرير ربع سنوي لها. كانت تسلا قد ذكرت في وقت سابق أنها تستهدف استثمار ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويا لزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع والجوانب الاستثمارية الأخرى.

وفي أيار/مايو الماضي قال ماسك في أحد أندية ملاك تسلا إن الشركة تكافح لزيادة إنتاجها من السيارة الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) طراز موديل واي، في مصنعيها اللذين افتتحا مؤخرا بالقرب من العاصمة الألمانية برلين وفي مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

كما نجحت الشركة في الأسبوع الماضي في تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين. كما ارتفع سهم تسلا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أيار/مايو الماضي بفضل تصريحات ماسك المتفائلة عن أداء الشركة.