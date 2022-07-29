حذر مسؤولون بريطانيون من أن البلاد قد تتعرض للجفاف هذا الصيف حيث يتسبب الطقس الجاف في زيادة الضغط على إمدادات المياه.

وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" إن المجموعة المعنية بالجفاف في بريطانيا والمؤلفة من مسؤولين من الحكومة وشركات المياه والجماعات البيئية، ستعقد إجتماعاً لمناقشة سبل التعامل مع انخفاض هطول الأمطار، والتي يمكن أن تشمل حظر استخدام خراطيم المياه وغيرها من القيود المفروضة على المياه في المنازل وبالنسبة للمزارعين والشركات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه إدارة الأرصاد إن لندن قد تشهد موجات حارة وعواصف رعدية في أغسطس بعد وصول درجات حرارة إلى مستويات قياسية في يوليو.

ويمكن أن يشهد جنوب المملكة المتحدة "أي شيء من منتصف العشرينات إلى الثلاثينيات الدنيا" الأسبوع المقبل - مما يجعل من المرجح أن يكون أعلى من المتوسط في هذا الوقت من العام.

وقال ستيفن ديكسون، المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية: "تُظهر نماذجنا متوسطة المدى إمكانية وجود بعض درجات الحرارة فوق المتوسط في جنوب المملكة المتحدة في بداية الأسبوع المقبل."

وأضاف: "بالنظر إلى أواخر أغسطس، يمكن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المتوسط لفترة من الوقت في الجنوب، مع احتمال وجود فترات أكثر دفئًا خلال تلك الفترة."

وقد يجبر الطقس الجاف المطول وكالة البيئة على إعلان الجفاف الوطني الشهر المقبل.