أعلنت الحكومة السويدية أنه سوف يتم في القريب العاجل حظر قيادة السكوتر الكهربائي على الأرصفة.

وسوف يسري قرار الحظر ابتداء من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل. وسوف يعاقب من يخالف هذا الأمر بدفع غرامة.

وقال وزير البنية التحتية توماس إنيروث " قيادة السكوتر الكهربائي بسرعة على الأرصفة يمثل مشكلة كبيرة في كثير من الأماكن، وهذا سوف يتوقف الآن".

وسوف يؤدي حظر قيادة السكوتر بالإضافة إلى حظر توقيفه على الأرصفة ومسارات الدراجات إلى تحسين الحركة وتوفير الأمان لجميع المارة.

وكان قد تم السماح بقيادة السكوتر الكهربائي في السويد منذ بضعة أعوام. وتعاني العاصمة السويدية على وجه الخصوص مشكلة مع هذا الأمر، ووفقا لاحصاءات المدينة/ هناك نحو 12 ألف سكوتر كهربائي بها يتم استخدامها بالإيجار.