زادت كوريا الجنوبية صادراتها من الأسلحة في خمسة أعوام حتى 2021 بنسبة 177% تقريبا، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

ووفقا لتقرير "خصائص صناعة الأسلحة واستراتيجية تصديرها" الذي أصدره بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي، ازدادت صادرات الأسلحة الكورية بنسبة 8ر176% في الفترة من عام 2017 إلى 2021 مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة لها.

وذكرت يونهاب أن الزيادة تعد الأكبر من بين الدول العشر الأولى المصدرة للأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا.

وبهذا، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة عالميا في حصة صادرات الأسلحة العالمية على خلفية ارتفاع حصتها من 1% في الفترة من 2012 إلى 2016 إلى 8ر2% في الفترة من عام 2017 إلى .2021

وفي العام الماضي، سجلت صادرات الأسلحة الكورية رقما قياسيا في تاريخها، حيث تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار (نحو 9 ترليونات و200 مليار وون) مدفوعة بزيادة صادرات مثل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه9-"، والفرقاطات، وطائرات التدريب المتقدمة الكورية من طراز تي50- وغيرها.