اجتاز روبوت تحت الماء يتم التحكم فيه عن بعد، ويمكنه الغوص حتى عمق 6000 متر، اجتاز اختبار البحر وتم تسليمه لمستخدمه، وفقا لمعهد شنيانغ للأتمتة (SIA) التابع لأكاديمية العلوم الصينية--مطور الروبوت.

ويعتبر ونهاي-1، الذي تم تطويره من أجل معهد تشينغداو للجيولوجيا البحرية التابع للمسح الجيولوجي الصيني، أول مسبار مستقل لأعماق البحار بدون طيار في البلاد، يتميز بوظائف مثل رحلات الكشف المستقلة على نطاق واسع، وأخذ عينات دقيقة يتم التحكم بها عن بعد، بحسب ما ذكر المعهد المذكور على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأضافت المعهد أنه وأثناء اختبار البحر والتطبيق، أجرى ونهاي-1، 17 مهمة غطس، حقق خلالها بيانات كشف عالية الدقة بالقرب من قاع البحر، وعينات عمود من الرواسب السطحية وكائنات قاع البحر. وفي الوقت نفسه؛ تم تحقيق القياس الدقيق لمجال الجاذبية والمجال المغناطيسي للأرض.

وتم تصميم ونهاي-1 لخدمة أبحاث البحث العلمي في أعماق البحار مثل مسوحات البيئة البحرية، ومسوحات التنوع البيولوجي، والمسوحات الجيوفيزيائية لقاع البحار لأهداف محددة، والكشف عن البيئة القاسية في أعماق البحار في الموقع، ومسوحات الموارد المعدنية في أعماق البحار./