يتعين على صناعة الطيران الروسية أن تواجه مشكلة عدم توفر 19 مليون راكب خلال العام الحالي بسبب حظر الرحلات الجوية الذي فرضته موسكو في جنوب البلاد، بالاضافة إلى العقوبات التي يفرضها الغرب بسبب غزو أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن وزارة النقل، أن الرقم يمثل خُمس العدد الإجمالي المخطط للركاب.

وتُعتبر صناعة الطيران الروسية واحدة من أكثر الصناعات التي تضررت بسبب حرب أوكرانيا.

وقد تم إغلاق المجال الجوي فوق أوروبا وأمريكا الشمالية أمام روسيا، بينما تحظر العقوبات الغربية أيضا توريد وصيانة طائرات "بوينج" و"إيرباص"، العمود الفقري لشركات الطيران الروسية.

لذلك قررت موسكو إعادة تسجيل الكثير من الطائرات، وقامت بتعليق الحركة الجوية لعدد من الدول خوفا من أن تتم مصادرة الطائرات.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة الروسية حظرا على الطيران في جنوب البلاد منذ شباط/فبراير الماضي بسبب أعمال القتال المستمرة.

وتُعتبر العواقب وخيمة، خصوصا أثناء أشهر العطلات.

ومن جانبها، وعدت القيادة الروسية شركات الطيران بتقديم مساعدات حكومية بقيمة 100 مليار روبل (7ر1 مليار دولار).