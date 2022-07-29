أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من 70% من كبار السن في كوريا الجنوبية قالوا إنهم يريدون الاستمرار في العمل حتى سن 73 عاما، وسط شيخوخة سريعة وارتفاع في متوسط العمر المتوقع.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته هيئة الإحصاء الكورية أن 35ر10 مليون شخص، أو 5ر68%، من أصل 1ر15 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 55 و79 عاما قالوا إنهم يريدون مواصلة العمل في المستقبل، بزيادة 4ر0 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقا للمسح الذي أجري في أيار/مايو، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون الاستمرار في العمل حتى سن 73 في المتوسط، دون تغيير عن العام السابق.

وعندما يتعلق الأمر بالسبب الرئيسي للأمل في العمل ، قال 1ر57% إنهم يريدون كسب ما يكفي لتغطية نفقات المعيشة. وأظهر الاستطلاع أن 7ر34% قالوا إنهم يريدون العمل طالما سمحت ظروفهم الصحية بذلك.

ويأمل أكثر من 54% في الحصول على وظائف بدوام كامل، في حين قال 8ر45% في المئة إنهم يريدون العمل بدوام جزئي.

أما بالنسبة لمستويات الأجور الشهرية، فقد قال 9ر20% إنهم يريدون كسب 5ر1 مليون إلى مليوني وون (1140 - 1530 دولار أمريكي).

ووصل عدد المسنين العاملين إلى 77ر8 مليون شخص، بزيادة قدرها 496 ألفا عن العام السابق، في حين انخفض عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و79 عاما بمقدار 87 ألفا إلى 200 ألف.

وتواجه كوريا الجنوبية تحديات في تركيبتها السكانية من انخفاض معدل المواليد بشكل مزمن والشيخوخة السريعة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصبح البلاد مجتمعا للطاعنين في السن في عام 2025 ، حيث ستصل نسبة أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق إلى 20% من إجمالي السكان.

وأصبحت البلاد مجتمعا مسنا في عام 2017 ، حيث تجاوزت نسبة هؤلاء الأشخاص 14%.