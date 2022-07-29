قال انجاتسيو فيسكو العضو بالمجلس العام للبنك المركزي الأوروبي لشبكة بوليتكو " ما نراه في الاقتصاد الحقيقي، بالتأكيد ليس مشجعا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فيسكو قال إنه يرفض أن يقول بصورة صريحة ما إذا كان سوف يتم رفع معدل الفائدة في أيلول/سبتمبر بواقع 25 أو 50 نقطة أساس.

وأضاف أن قرار البنك المركزي سوف يستند على " تطورات الأسعار، والاقتصاد الحقيقي، لأن هذا ما يؤثر على الاسعار".

وأوضح " لست مستعدا للقول إننا سوف نرفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس من أجل أن نصل سريعا نحو الهدف، الذي مازالنا لا نعلم أين هو".