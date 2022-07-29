لقي سبعة أشخاص مصرعهم، معظمهم من المزارعين؛ بسبب صواعق البرق بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وذكرت الشرطة الهندية - وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، أنه بذلك يرتفع عدد القتلى جراء صواعق البرق في الولاية خلال هذا الأسبوع إلى 49 شخصا.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة الولاية، شيشير سينج، إن ارتفاع عدد القتلى دفع الحكومة إلى إصدار توجيهات جديدة بشأن كيفية حماية المواطنين لأنفسهم أثناء العواصف الرعدية.

ونوهت إدارة الأرصاد الجوية الهندية بأن البرق تسبب في مصرع ما يقرب من 750 شخصا في جميع أنحاء الهند منذ شهر أبريل الماضي، بينهم 20 شخصا في ولاية بيهار خلال اليومين الماضيين، و16 شخصا في ولاية ماديا براديش بوسط الهند في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد الخبراء أن الاحتباس الحراري يلعب دورا في زيادة عدد ضربات البرق، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بدرجة واحدة مئوية إلى زيادة البرق بمقدار 12 مرة.. كما أن إزالة الغابات ونضوب المسطحات المائية والتلوث يسهم في تغير المناخ، مما يؤدي إلى حدوث مزيد من صواعق البرق.