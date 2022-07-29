أشارت تقديرات الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في ولاية برلين الألمانية، إلى أن الولاية في حاجة إلى الحصول على مزيد من الصلاحيات حتى تتمكن من مجابهة الإسراف في حال ندرة المياه.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية ، قال المتحدث باسم كتلة الحزب في شؤون سياسة البيئة:" يجب أن نتمكن في حالات الطوارئ من حظر أشياء مثل رش الأعشاب أو غسل السيارات أو ملء حمامات السباحة".

وأضاف المتحدث أن كل ما تستطيعه الولاية في الوقت الراهن هو مجرد مناشدة المستهلكين، مشيرا إلى أن ولاية برلين لا تمتلك صلاحية قانونية لتأمر بترشيد الاستهلاك وذلك على عكس ولايات أخرى.

وتابع المتحدث أن ما يهمه لهذا السبب هو الحد من " استهلاكات المياه التي يمكن الاستغناء عنها بشكل موضوعي"، وقال إن برلين لم تكن مضطرة حتى بضع سنوات إلى التفكير في ندرة المياه، لكنه نبه إلى أن من المتوقع في الوقت الراهن أن يحدث نقص في مستويات المياه على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، قال المتحدث إن استهلاك المياه في برلين آخذ في الزيادة منذ بضع سنوات وشدد على ضرورة أن تعزز برلين التعاون مع الولايتين الأخريين المطلتين على نهر شبريه وهما براندنبورج وسكسونيا " ويجب تعزيز التعاون بالمناسبة مع سكسونيا أيضا إذ إن براندنبورج تبذل الكثير حاليا من أجل الحفاظ على نظافة نهر شبريه".

وطالب المتحدث ببذل المزيد من الجهد على مستوى الولاية من أجل مكافحة فقر المياه وقال:" نستطيع أن نفعل الكثير جدا ومن ذلك إعداد دورات للمياه بحيث يمكن استخدام مياه الدش مرة أخرى وتخضير الواجهات والأسطح".