أشارت الإحصائيات الرسمية في النمسا إلى أن نسبة السكان المنحدرين من أصول مهاجرة آخذة في الارتفاع بشكل مستمر منذ عام .2015

وأوضحت هيئة الإحصاء "شتاتستيك أوستريا" أن نسبة هؤلاء السكان زادت من 4ر21% إلى 4ر25% ،مشيرة إلى أن الألمان يشكلون المجموعة الأكبر من هذه الشريحة حيث وصل عددهم إلى 218 ألف شخص تلاهم الرومانيون بـ 140 ألف شخص.

وذكرت الهيئة أن عدد المواطنين الأوكرانيين في النمسا تضاعف أربع مرات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ،حيث ارتفع عددهم من قرابة 13 ألف شخص في بداية العام الحالي إلى قرابة 53 ألف شخص في أوائل نيسان/أبريل.

ويشكل الصرب ثالث أكبر مجموعة سكانية تنحدر من أصول مهاجرة في النمسا وتلاهم الأتراك بنحو 118 ألف شخص.

ويبلغ إجمالي عدد سكان النمسا نحو 9 مليون نسمة بزيادة بمقدار 350 ألف شخص مقارنة بعدد السكان عام 2015، وأشارت توقعات إلى أن عدد سكان البلاد كان سيظل على مدار فترة طويلة عند مستواه في حقبة خمسينيات القرن الماضي لولا الهجرة.