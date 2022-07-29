تراجعت أرباح شركة دانون الفرنسية اس ايه للأغذية خلال أول ستة أشهر من العام.

وأعلنت شركة دانون أن صافي الدخل خلال النصف الأول انخفض بنسبة 31% ليصل إلى 737 مليون يورو ( 748 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما سجلت07ر1 مليار يورو.

وانخفضت إيرادات السهم بنسبة 8ر29% لتصل إلى 14ر1 يورو مقارنة بـ 63ر1 يورو منذ عام.

وارتفعت المبيعات خلال النصف الأول بنسبة 6ر12% لتصل إلى 33ر13 مليار يورو مقارنة بـ 84ر11 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورفعت الشركة توقعاتها بالنسبة للمبيعات خلال العام الجاري، متوقعة نمو المبيعات ما بين 5% و 6%، مقارنة بالتوقعات السابقة بنموها بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 5%.