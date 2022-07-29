تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرفأ في أوكرانيا للإطلاع على تحميل أول شحنة من الحبوب على سفينة تركية بغرض تصديرها، على ما أعلنت الرئاسة الجمعة، في أعقاب اتفاق مع روسيا برعاية أممية وتركية.



ونقل بيان للرئاسة عن زيلينسكي قوله «أول باخرة، أول سفينة يجري تحميلها منذ اندلاع الحرب. إنها سفينة تركية».



وظهر زيلينسكي في تسجيلات مصورة من مرفأ تشونومورسك ونشرتها الرئاسة، أمام سفينة اسمها بولارنيت.



وجاء في البيان إن التصدير يمكن أن يبدأ في «الأيام المقبلة» بموجب الخطة الهادفة إلى إيصال ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحصار البحري الروسي، إلى العالم.



وقال البيان «جانبنا مستعد بالكامل. أرسلنا جميع الإشارات إلى شركائنا، الأمم المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع الأمني».



وأضاف أن «وزير البنى التحتية على تواصل مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. نحن بانتظار إشارة منهم كي نبدأ».



وقالت الرئاسة إن الصادرات ستبدأ بعدد من السفن التي كانت في الأساس محملة بالحبوب عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، لكن لم تتمكن من الإبحار بسبب الحرب.



يهدف الاتفاق القاضي برفع الحصار الروسي عن السفن، إلى تخفيف أزمة غذاء عالمية تسببت في ارتفاع أسعار السلع في عدد من أفقر دول العالم.



وتقول أوكرانيا التي كانت من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل الحرب، إنها تسعى لتصدير 20 مليون طن من انتاجها من الحبوب والبالغة قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، بموجب الخطة.



ونقل البيان عن زيلينسكي الذي كان يرافقه سفراء من مجموعة الدول السبع، قوله «من المهم بالنسبة لنا أن تبقى أوكرانيا الضامن لأمن الغذاء العالمي، حيث إن أحدا يغلق البحر الأسود ويزهق أرواحا نحن بإمكاننا أن تبقى على قيد الحياة».



وأضاف «أنا وزملائي سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع متواجدون بميناء (أوديسا) بغرض التشديد على أهمية الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ، والذي يسمح بشحن المواد الغذائية خارج أوكرانيا.. ويجب على روسيا احترام الاتفاق».



إلى ذلك، قتل العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين على ما يبدو في هجوم صاروخي الجمعة اتهمت روسيا القوات الاوكرانية بتنفيذه فيما وصفت كييڤ الاتهام بأنه يدعو للسخرية. وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك ان الاتهامات «عملية كلاسيكية وتدعو للسخرية ومدروسة جيدا تحت علم زائف».



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 40 أسيرا قتلوا وأصيب 75 بينهم 7 من حراس السجن، في هجوم على سجن ببلدة أولينيفكا التي تقع على الخطوط الأمامية في جزء من منطقة دونيتسك يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا.



وذكرت وكالات أنباء روسية أن موسكو اتهمت كييڤ باستهداف السجن بصواريخ هيمارس أميركية الصنع.



ونفت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ الضربة وألقت باللوم فيها على القوات الروسية قائلة إن المدفعية الروسية استهدفت السجن.



وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية «بهذه الطريقة، سعى المحتلون الروس إلى تحقيق أهدافهم الإجرامية باتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب وكذلك إخفاء تعذيب السجناء وعمليات الإعدام».



كما اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا روسيا بارتكاب جريمة حرب بقصف السجن.



وكتب على تويتر «أدعو جميع الشركاء للتنديد بشدة بهذا الانتهاك الوحشي للقانون الإنساني الدولي والاعتراف بروسيا دولة إرهابية».



وأظهرت لقطات مصورة نشرها مراسل حربي روسي أفرادا عسكريين تدعمهم روسيا يفحصون البقايا المحترقة لما قال إنه السجن.



وكان سقف المبنى المحطم متدليا وأمكن رؤية بقايا الجثث المتفحمة.



من ناحية أخرى، قالت أوكرانيا إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة في هجوم صاروخي روسي على مدينة ميكولايف جنوب شرق البلاد، وهي ميناء نهري قبالة البحر الأسود مباشرة، حيث أطلقت روسيا النيران عبر الخطوط الأمامية للقتال في شرق وجنوب أوكرانيا.



وقال حاكم المنطقة فيتالي كيم عبر تطبيق تليغرام، إن صاروخا سقط بالقرب من محطة مواصلات عامة.