أفادت مواقع اخبارية محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه تم العثور على جثث ستة رجال تم أسرهم خلال الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء جنوب سورية، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 23 جراء اندلاع أعمال عنف نادرة في المنطقة.



وعثر أهالي السويداء ذات الغالبية الدرزية، على 6 جثث مرمية بالقرب من دوار «المشنقة» وسط المدينة، أكدت صفحات محلية أنها لعناصر من ميليشيا «قوات الفجر» التي يقودها «راجي فلحوط» والتي كانت اشتبكت مع عناصر مسلحة محلية.



وتداولت صفحات اخبارية محلية على فيسبوك صوراً للجثث الملقاة على الطريق بجانب دوار «المشنقة»، وقالت إن الأهالي عثروا عليها عقب سماعهم أصوات إطلاق رصاص في وقت مبكر من صباح الجمعة. كما ذكر موقع السويداء24، أنهم تم أسرهم من جانب الجماعات التي اشتبكت مع عصابة فلحوط قبل ايام، ولم يعلن أحد مسؤوليته عن القتل.



وأضافت المصادر أن تلك الجثث تعود لعناصر من مجموعة «فلحوط» المدعومة من «شعبة الأمن العسكري»، والتي شنت عليها فصائل محلية على رأسها حركة «رجال الكرامة» وقوات «شيخ الكرامة» هجوماً عسكرياً خلال اليومين الماضيين أفضى إلى اقتحام مقارها وإحراقها بعد اتهامها بخطف عدد من ابناء المحافظة.