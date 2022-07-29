يعاني عشرات الآلاف من قاطني مخيمات شمال غرب سورية درجات حرارة مرتفعة تشهدها معظم محافظات سورية، لكن معاناة سكان المخيمات تتفاقم لنقص المياه.



ورصد تقرير لمنظمة «منسقو الاستجابة في سوريا» نقله موقع تلفزيون «سوريا» الصعوبات التي يواجهها قاطنو نحو 590 مخيما محرومين كليا من مياه الشرب، و269 مخيما آخر يعاني من نقص توريد المياه، من أصل 1489 مخيما.



ويتزامن انقطاع مياه الشرب عن مخيمات الشمال مع موجة حر شديدة تضرب المنطقة، حيث تصل درجة الحرارة في بعض الأيام إلى 44 درجة مئوية، مع توقعات المراصد المناخية باستمرار موجة الحر خلال الأيام القادمة.



وتشتد معاناة المهجرين في الصيف الحار من أزمة نقص المياه النظيفة، وسط غياب أي نوع من الحلول الجذرية التي تخفف معاناتهم، فضلا عن تذبذب المشاريع الإنسانية في المنطقة.



أزمة انقطاع المياه في المخيمات، ليست الأولى ولم تكن وليدة اللحظة، وإنما ترجع بدايتها إلى خمس سنوات ومرت بمراحل.



وقال مدير «منسقو الاستجابة في سوريا»، محمد حلاج لموقع تلفزيون «سوريا»، إن انقطاع المياه عن المخيمات مر على ثلاث فترات زمنية الأولى بدأت منذ خمس سنوات حيث انقطعت المياه النظيفة عن 42% من إجمالي 590 مخيما.



ويضيف: كانت المرحلة الثانية قبل سنتين، انقطعت عن 37% من المخيمات، والمرحلة كانت قبل ستة أشهر.



وبحسب مدير «منسقو الاستجابة»، تعود أزمة انقطاع مياه الشرب إلى توقف وانتهاء مشاريع المنظمات التي كانت معنية بضخ المياه.



ويقدر احتياج العائلة اليومي من المياه النظيفة في فصل الصيف بـ 70 لترا يوميا للفرد الواحد موزعة على الشرب والاستحمام والنظافة والغسيل. ويبلغ ثمن ألف ليتر من المياه النظيفة 30 ليرة تركي في شمال غربي سورية.



ويرجع أبو محمد، سائق صهريج مياه يزود المخيمات، السبب الرئيسي لغلاء أسعار المياه إلى ارتفاع أسعار المحروقات.



وتصنف الغالبية العظمى من سكان المخيمات من الأشخاص معدومي الدخل ويعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها المياه النظيفة.



وبحسب عمار الأحمد، مدير مخيم جبل كللي، فإن العوائل اضطرت لشراء المياه على نفقاتها الخاصة منذ ثلاثة أشهر بعد انقطاع التزويد.



ويضيف الأحمد، في حديثه للموقع، بسبب الضائقة الاقتصادية تضطر العوائل إلى بيع بعض المواد الغذائية لتتمكن من شراء المياه النظيفة.



أما عن سبب انقطاع المياه عن المخيم الذي يديره، يقول الأحمد، إن سكان مخيم جبل كللي كانوا يحصلون على المياه النظيفة من بئر ارتوازي حفرته إحدى المنظمات، يزود 13 مخيما في المنطقة. ويضيف: تكفلت المنظمة بعد الحفر بتشغيل البئر لمدة أربعة أشهر فقط والآن البئر متوقف بسبب انتهاء فترة التشغيل وعدم وجود الدعم اللازم لتشغيله.