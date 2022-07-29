بيروت - داود رمال



أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا، داعيا إلى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي لاسيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا.



​مواقف عون جاءت خلال استقباله امس وفد وزراء الزراعة في كل من لبنان والأردن وسورية والعراق المشارك في الاجتماع الرباعي الذي انعقد في بيروت 28 و29 الجاري.



وضم الوفد الوزراء: اللبناني عباس الحاج حسن، الاردني خالد الحنيفات، السوري محمد حسن قطنا، العراقي محمد كريم الخفاجي، بحضور سفراء الدول المشاركة.



في مستهل اللقاء تحدث الوزير الحاج حسن شاكرا للرئيس عون اهتمامه ورعايته الملف الزراعي وحرصه على توطيد العلاقات العربية-العربية، مشيرا الى ان اللقاء الوزاري الرباعي الزراعي الذي عقد في بيروت يستهدف توطيد العلاقات العربية في القطاع الزراعي بين هذه الدول وتذليل كل العقبات لتحقيق التكامل الزراعي لاسيما في ما خص مسألة الترانزيت وبناء منظومة كاملة بهذا القطاع. ولفت الى انه تم الاتفاق على عقد اتفاقية رباعية في هذا الإطار، مؤكدا أن القمة الرباعية أرسلت رسالة إيجابية باتجاه بقية الدول العربية، ومفادها أننا قادرون على توطيد العلاقات العربية-العربية وعودة اللحمة العربية من العاصمة بيروت التي هي كانت دائما محط انظار كل دول العالم.



ثم تحدث الوزير قطنا، معربا عن سعادته لانعقاد القمة في بيروت، منوها بالعلاقات اللبنانية-السورية، ومؤكدا على التكامل بين الشعبين اللبناني والسوري خاصة في مجال تبادل المنتجات الزراعية، لاسيما ان المنطقة تعتمد على الإنتاج الزراعي بشكل رئيسي. وأوضح ان فكرة انعقاد القمة في بيروت بدأت خلال اجتماعات «الفاو» في بغداد، وهدفها تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه تبادل المنتجات الزراعية ضمن الدول الاربعة، وقد تمت مراجعة الاتفاقيات المعقودة بين هذه الدول، وكل واحدة منها تتعلق بمتطلبات البلدين طرفي الاتفاقية.



ثم اشار الوزير الحنيفات بدوره الى التحديات العالمية والاقليمية التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة الى التغيرات المناخية وجائحة كورونا، مشددا على أهمية مواجهة هذه التحديات بطريقة جماعية. ولفت الى أن الظروف والصعوبات التي تواجه الدول الاربعة المشاركة في القمة واحدة، وبالتالي من خلال لقاءاتنا المكثفة سنتمكن من مواجهة الأزمات المشتركة، وأمل أن يستثمر الدعم السياسي لمزيد من التعاون لخير هذه الدول.



وأكد الوزير الخفاجي أن المنطقة تمر بأزمة كبيرة على صعيد الأمن الغذائي، والموضوع الأساس الذي تم التداول به هو التبادل التجاري وتبادل السلع المتوفرة في لبنان وسورية والأردن والعراق.



وشدد على أن العراق سوق استيرادي كبير، وهو بحاجة الى المنتجات اللبنانية، وقد جرى الاتفاق على عدة إجراءات إدارية بين الدول الأربعة لتسهيل عمليات التصدير والتبادل التجاري، وفي 14 سبتمبر المقبل سيعقد مؤتمر ثان في سورية. وأكد أن توصيات المؤتمر ستكون جيدة جدا لكل المزارعين والمستهلكين من ناحية تخفيف الكلفة.