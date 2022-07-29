

القاهرة - ناهد إمام



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنشاء وتطوير 11 منشأة طبية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج.



يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التوسع في المنشآت الطبية، والعمل على تطوير ورفع كفاءة المراكز والمستشفيات الأخرى، وفقا لمعايير العالمية، لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية لكافة المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نسب الإنجاز في المشروعات التي تشمل الإنشاءات الجديدة، وأعمال التطوير، تتراوح ما بين 55 إلى 85%، مؤكدا ربط جميع الإنشاءات الجديدة ببعضها إلكترونيا، لضمان المتابعة الدقيقة لمنظومة العمل.



وأضاف أن خطة التوسع والتطوير في المنشآت الصحية بدأت بمحافظة القاهرة، حيث يجري إنشاء مبنى جديد بمستشفى بولاق أبو العلا بمساحة 8 آلاف متر وبتكلفة 685 مليون جنيه، وفي محافظة الإسكندرية يجري تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى التجهيزات غير الطبية، وتطوير مبنى العزل بمستشفى حميات الإسكندرية، وتجهيز المبنى بأحدث الأجهزة الطبية وذلك بتكلفة 75 مليونا و908 آلاف جنيه.



وأشار إلى أن مشروعات محافظة سوهاج، تتضمن رفع كفاءة وتطوير مستشفى سوهاج العام، باستحداث الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى أعمال التجهيزات غير الطبية، كما تشمل مشروعات سوهاج إنشاء جديد ب «مركز تنمية وصحة الأسرة الكوم» على مساحة 1500 متر، وبتكلفة تصل ل 22 مليونا و555 ألف جنيه، لافتا إلى استمرار تقديم الخدمة في المركز.



وأوضح أنه يجرى أيضا تطوير شامل ل 7 مراكز تنمية وصحة أسرة، وتشمل مركز تنمية وصحة الأسرة التوفيقية بمحافظة دمياط، بمساحة 2375 مترا، وبتكلفة 24 مليونا و373 ألف جنيه، ومركز تنمية وصحة أسرة منية المرشد بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة 27 مليونا و442 ألف جنيه، بينما يجري في محافظة أسيوط تطوير شامل ل(مركز تنمية وصحة أسرة البلايزة)، بتكلفة 26 مليونا و285 ألف جنيه، ومركز تنمية وصحة أسرة الأطاولة، بتكلفة 21 مليونا و430 ألف جنيه، ومركز تنمية وصحة الأسرة دشلوط بتكلفة 27 مليونا و930 ألف جنيه، ومركز تنمية وصحة الأسرة الحوتكة بتكلفة 25 مليونا و632 ألف جنيه، مركز تنمية وصحة الأسرة البربا بتكلفة 25 مليونا و835 ألف جنيه.



ومن جانبه، قال الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إنه تم وضع خطة زمنية محددة للتوسع في المنشآت الصحية وتطوير المنشآت الصحية الأخرى، وذلك بعد عرض تقرير مفصل على الدكتور خالد عبدالغفار، والذي وجه ببدء العمل في تنفيذ خطط الإنشاء والتطوير ورفع كفاءة هذه المنشأت منذ شهر يناير الماضي، تحقيقا لرؤية «مصر 2030».



وأوضح إسماعيل أن أعمال التطوير تتضمن إجراء كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والصرف الصحي، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن هذه المشروعات ستكون جاهزة للعمل ضمن المنظومة، مشيرا إلى حرص الوزير على الاستمرار في تطوير المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، والتوسع في الإنشاءات الجديدة.