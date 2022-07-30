

يواجه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان مستقبلا محفوفا بالمخاطر بعد القرار الادعاء الإسباني، الخاص بانتقاله لفريقه السابق برشلونة.



وأظهرت وثائق قضائية اليوم الجمعة أن ممثلا للادعاء الإسباني طالب بسجن نيمار لمدة عامين.



سبب هذا الطلب يعود إلى وجود يقين لدى الادعاء الإسباني بقيام نيمار هو ووكلاء أعماله بارتكاب مخالفات عند انتقاله إلى نادي برشلونة من سانتوس في 2013.



ورفعت شركة "DIS" البرازيلية، التي كانت تمتلك 40 % من حقوق بيع نيمار خلال فترة انتقال اللاعب إلى برشلونة، دعوى تتهم الدولي البرازيلي وعائلته والنادي الكتالوني بالاحتيال عليها، وهي قضية مستمرة منذ سنوات.



ورغم أن برشلونة أقر بدفعه 57 مليون يورو كقيمة الصفقة بشكل إجمالي، فإن حسابات القضاء الإسباني أكدت أن إجمالي قيمة الصفقة بلغ 833 مليون يورو، بحسب التقارير الصحفية.



وترى الشركة البرازيلية التي حصلت على 6 ملايين يورو فقط من الصفقة أن نيمار وبرشلونة أخفيا القيمة الحقيقية للصفقة لسرقة حقها، مما جعل الشركة تلجأ إلى القضاء.



يذكر أن التحقيق في تلك القضية بدأ بعد أشهر قليلة من بيع نيمار لبرشلونة، وذلك في يناير 2014، بسبب وجود تناقض في بعض المستندات التي طلبتها المحكمة.