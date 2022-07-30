العلاقات الكويتية - الإماراتية عميقة ومتينة وتشهد تطوراً مستمراً

استقبل وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في قصره اليوم سفيرنا في أبوظبي صلاح البعيجان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الإمارات الشقيقة.



وفي بداية اللقاء رحب بن مبارك بالسفير البعيجان وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.



وأكد الشيخ نهيان بن مبارك عمق ومتانة العلاقات الكويتية - الإماراتية التي تشهد تطورا مستمرا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، معربا عن تمنياته للكويت وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقال بن مبارك إن الكويت ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك انطلاقا من الثوابت التاريخية والرؤى الاستراتيجية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا.



وأشاد بجهود السفير البعيجان وإسهاماته المتميزة خلال فترة عمله لدى الدولة في دفع العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات والقطاعات، متمنيا له التوفيق في مهمته المستقبلية.



من جهته، أعرب السفير صلاح البعيجان، عن امتنانه وشكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على ما حظي به من حسن استقبال وتعاون ودعم على الصعد كافة، وهو ما أسهم بدوره في إنجاح مهمته خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى أبوظبي، مشيدا بالسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وما حققته الإمارات من إنجازات رائدة في المجالات كافة.