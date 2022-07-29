شدد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة المصري محمد صلاح نجم ليفربول.



ويلتقي ليفربول، مع مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، على ملعب "كينج باور" معقل ليستر سيتي غدا السبت، وهو اللقاء الذي سيكون قبل أسبوع على انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، سئل غوارديولا عن كيفية تعامله مع خطورة محمد صلاح، فأجاب: "أنا لن أقول شيئًا جديدًا لأننا نعرف ذلك، محمد صلاح لاعب استثنائي".



وأضاف: "محمد صلاح سيشكل تهديدا لا يصدق بالنسبة لنا، ومع ذلك، سنعمل بكل قوة على التعامل معه، وسنحاول الفوز بالمباراة".



وخاض صلاح مع ليفربول 15 مباراة ضد مانشستر سيتي في كل البطولات، استطاع خلالها تسجيل 7 أهداف وصناعة 4.



وساهم صلاح خلال هذه المباريات في تحقيق ليفربول 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.



يذكر أن عام 2022 شهد تتويج صلاح بعدة جوائز فردية بارزة، أبرزها أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وأحسن لاعب والتي تمنح من رابطة كتاب كرة القدم، فضلا عن هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف بالمسابقة، إلى جانب أفضل لاعب في ليفربول.