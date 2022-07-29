أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس مساندته ترشيح وزيرة الخارجية ليز تراس لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا.

وأوضح والاس خلال تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يدعم تراس لأنها تدرك أن التهديدات التي نواجهها يوميا بحاجة إلى التمويل بشكل صحيح.



وأشار وزير الدفاع البريطاني، إلى أنه منذ إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحية عن منصبه راقب أداء المرشحين المحتملين في ظل الظروف الحالية في المملكة المتحدة جراء جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية بسبب التضخم.



وأضاف والاس «لقد كنت في مجلس الوزراء لمدة عامين مع ليز تراس بالفعل، أعرف ليز إنها صريحة جدا، وكانت متسقة جدا في دعمها للدفاع والأمن»، معربا عن شعوره بأنها الشخص المناسب في الوقت الحالي لتولي رئاسة الوزراء البريطانية وزعامة حزب المحافظين.

في سياق متصل، زادت نسبة التوقعات بفوز تراس برئاسة الوزراء وزعامة المحافظين إلى 90% فيما يقترب سباق القيادة من أسابيعه الأخيرة، حسبما ذكرت شركة «سماركتس» للمراهنات.



من جهته، أقر وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، بأنه يأتي خلف وزيرة الخارجية ليز تراس في السباق على خلافة بوريس جونسون في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، لكنه تعهد بمواصلة المنافسة.



وفي أول خطاب انتخابي رسمي أمام أعضاء حزب المحافظين، أقر سوناك بأن التعهد الذي قطعه على نفسه بعدم خفض الضرائب الشخصية حتى يتم السيطرة على معدلات التضخم، لم يحظ بقبول شعبي واسع، قائلا: «على الرغم من أن هذا الأمر لم يجعل حياتي سهلة، فإنه الشيء الصادق الذي يجب القيام به».