قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يرفض «أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي» في تصريحات جاءت بعدما أبدت عدة دول غربية مخاوفها بشأن الديموقراطية في تونس غداة الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء شعبي.



وأكد سعيد في لقاء مع وزير خارجيته على «استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني».



وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة على فيسبوك، أنه «لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب».



وكانت عدة دول غربية، لاسيما الولايات المتحدة، قد عبرت عن قلقها إزاء التطورات السياسية في تونس.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان الخميس «شهدت تونس تراجعا مقلقا في المعايير الديموقراطية على مدى العام المنصرم، وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011»، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.



وقال الاتحاد الأوروبي إن إجماعا واسعا بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني ضروري للحفاظ على الديموقراطية. لكن التكتل لم يعبر بشكل مباشر عن أي مخاوف تتعلق بالدستور الجديد ولا بكيفية إقراره.



وقالت بريطانيا إنها رصدت المخاوف وإنها «رصدت أيضا النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار الى عملية شاملة وشفافة».