يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء المقبل جولة خارجية تشمل زيارة دولتين آسيويتين وثلاث دول إفريقية لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بها والمشاركة في عدد من الفعاليات الدولية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إن جولة بلينكن ستستمر حتى 12 أغسطس المقبل وسيبدأها من (بنوم بنه) عاصمة كمبوديا حيث سيشارك فيها بالاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.



وأشار برايس إلى أن بلينكن سيؤكد في كل اجتماع وزاري على «التزام الولايات المتحدة بمركزية (آسيان)» والتنفيذ الناجح «لتوقعات» الرابطة بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



كما سيتطرق وزير الخارجية الأميركي إلى جائحة ڤيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتعاون الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ والأزمة في ميانمار والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأضاف برايس أن بلينكن سيتوجه في السادس من أغسطس إلى العاصمة الفلبينية (مانيلا) حيث سيجتمع مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ووزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو لمناقشة الجهود الثنائية لتعزيز التحالف بين الدولتين وزيادة التعاون في الطاقة والتجارة والاستثمار والنهوض بالقيم الديموقراطية المشتركة والتعافي من الأوبئة.



ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي بعدها إلى جنوب افريقيا التي سيزورها خلال الفترة من السابع إلى التاسع من أغسطس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن بلينكن سيطلق خلال هذه الزيارة «استراتيجية الولايات المتحدة لإفريقيا جنوب الصحراء» التي تعزز وجهة النظر الأميركية بأن «الدول الإفريقية لاعب جيواستراتيجي وشريك مهم في القضايا الأكثر إلحاحا» في العصر الحالي بما يتضمن تعزيز نظام دولي مفتوح ومستقر ومعالجة آثار تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والأوبئة العالمية «لتشكيل مستقبلنا التكنولوجي والاقتصادي».



وسيرأس بلينكن في (بريتوريا) الوفد الأميركي المشارك في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا «لتعزيز وتعميق التزامنا بالتعاون الثنائي بشأن القضايا العالمية بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة بما في ذلك الصحة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والمناخ».



وسيتوجه بلينكن بعد ذلك إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تستمر زيارته من التاسع إلى العاشر من أغسطس القادم وسيلتقي خلالها كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني «لمناقشة اهتمامنا المشترك بضمان انتخابات حرة وشاملة ونزيهة في عام 2023 وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية».



كما سيركز وزير الخارجية الأميركي خلال لقاءاته على «مكافحة الفساد ودعم التجارة والاستثمار ومعالجة أزمة المناخ وبناء القدرة الزراعية ودعم الجهود الإقليمية الإفريقية لتعزيز السلام في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية ومنطقة البحيرات العظمى الأوسع».

ويختتم وزير الخارجية الأميركي جولته الخارجية في رواندا، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني في الدولة «لمناقشة الأولويات المشتركة بما في ذلك حفظ السلام».



وسيركز بلينكن خلال زيارته إلى رواندا على «الدور الذي يمكن أن تلعبه حكومة رواندا في الحد من التوترات والعنف المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية».