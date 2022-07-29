قال مسؤولون فلسطينيون إن جنديا إسرائيليا قتل فتى فلسطينيا (16 عاما) بالرصاص خلال مواجهة بالقرب من طريق مؤد إلى مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، فيما زعم الجيش الإسرائيلي ان قواته فتحت النار لحماية قائدي السيارات من مثيري الشغب.



وقال شهود إن الحادث، الذي وقع شرقي مدينة رام الله، شهد مواجهات أيضا في أماكن مفتوحة بين مستوطنين، كان واحد منهم على الأقل مسلحا، وبين فلسطينيين. وأضافوا أن أفرادا من الجانبين كانوا يرشقون بعضهم البعض بالحجارة.



وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مقتل الفتى ووصفته بأنه «إعدام».



وقال مسؤولون في مجال الصحة وشهود إنه تم إطلاق النار على فلسطيني آخر فأصيب بجروح.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار لتفريق مئات الفلسطينيين الذين أشعلوا النار في إطارات السيارات وألقوا الحجارة على طريق يؤدي إلى مستوطنة كوخاف هشاحر.



من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا، ومسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.



وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن مواطنين فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة الى إصابة 15 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا وبيت دجن.



كما أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحافي، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.