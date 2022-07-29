أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن إيرادات تركيا من قطاع السياحة قفزت في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2ر190 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضحت البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية أن إيرادات قطاع السياحة في تركيا خلال الفترة المذكورة بلغت 8 مليارات و717 مليونا و103 آلاف دولار.



وأشارت الهيئة إلى أن 8ر83 في المئة من الإيرادات جاءت عن طريق الزوار الأجانب و2ر16 في المئة عن طريق المغتربين.



وأوضحت أن 4ر70 في المئة من الزوار الأجانب قدموا إلى تركيا من أجل الرحلات والترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية في حين جاء 8ر14 في المئة من أجل زيارة الأقارب والأصدقاء و7ر6 في المئة من أجل التسوق.