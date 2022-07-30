أفادت صحيفة إلباييس الإسبانية، الجمعة، بأنّ مدعياً عاماً طالب بمعاقبة النجمة الكولومبية شاكيرا بالسجن ثماني سنوات وبدفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو، 23.51 مليون دولار، في قضية احتيال ضريبي متهمة فيها بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو.

ورفضت نجمة البوب، هذا الأسبوع، تسوية عرضها عليها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية المتهمة فيها بالتقاعس عن سداد الضرائب في الفترة من 2012 و2014، وهي فترة تقول شاكيرا إنها لم تكن تقيم فيها في إسبانيا.

وكانت السلطات الإسبانية وجهت تهمة التهرب الضريبي إلى شاكيرا، في ديسمبر 2018، زاعمة أنها حددت جزر الباهاما مسكنها الرسمي لأغراض ضريبية خلال تلك السنوات، لكنها في الواقع كانت تعيش في إسبانيا مع شريكها لاعب الكرة الإسباني جيرارد بيكيه.

وفي المقابل، تقول شاكيرا إنها لم تكن مقيمة قانونياً في إسبانيا خلال السنوات التي اتهمت خلالها بالتهرب الضريبي في البلاد، كما أنها ليست مدينة بشيء لسلطات الضرائب الإسبانية التي تستخدمها "كبش فداء" لترويع دافعي الضرائب الآخرين لتسوية ضرائبهم، وفقاً لها.