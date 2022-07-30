أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية لأول مرة منذ عقود إثر سلسلة عمليات إطلاق نار جماعية شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا.

وتمت الموافقة على التشريع في مجلس النواب أمس الجمعة بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 مع تصويت جميع الأعضاء الجمهوريين ضده تقريبا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إنه "عندما تكون البنادق هي القاتل الأول للأطفال في أمريكا.. عندما يموت عدد أكبر من الأطفال بالبنادق مقارنة بالشرطة والجيش في الخدمة الفعلية علينا أن نتحرك".

وأضاف بايدن "اليوم تصرف أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون معاً لتمرير حظر الأسلحة الهجومية ولإبقاء أسلحة الحرب بعيدة عن شوارعنا وإنقاذ الأرواح في هذا البلد وتقليل الجريمة في مجتمعاتنا".

وحث الرئيس الأميركي مجلس الشيوخ على "التحرك بسرعة لإيصال هذا القانون إلى مكتبي".

وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية أكبر من بذل كل ما في وسعنا لضمان سلامة عائلاتنا وأطفالنا ومنازلنا ومجتمعاتنا".

من جانبها وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مشروع القانون بأنه "خطوة حاسمة في حربنا المستمرة ضد الوباء المميت لعنف السلاح في أمتنا".