تجددت مظاهرات اتباع التيار الصدري أمام بوابات (المنطقة الخضراء) التي تضم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية في بغداد وسط اجراءات أمنية مشددة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت إن المتظاهرين توافدوا على ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة (المنطقة الخضراء) وسط اجراءات أمنية مشددة لتأمين المظاهرة.

ونقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعبور المتظاهرين للحواجز الخرسانية التي نصبتها الأجهزة الأمنية على جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء وتمكنهم من وصول احدى بوابات الخضراء والتي اغلقت كذلك بحاجز خرساني.

وطالبت حكومة تصريف الأعمال العراقية أمس الأول بعدم زجها في الخلافات السياسية الحالية في البلاد داعية جميع الفرقاء إلى مواجهة الأزمات "بروح الحوار الوطني ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".