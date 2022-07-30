أعلن رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالأردن د.حمود القشعان فتح باب تلقي طلبات الالتحاق للطلبة والطالبات الكويتيين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية للعام الدراسي المقبل اعتبارا من 1 أغسطس حتى 15 سبتمبر.

وقال القشعان في تصريح لـ (كونا): إن الجامعات الاردنية سترفض أي طلب بعد الفترة المقررة، مؤكدا امكانية اتمام كافة الاجراءات الخاصة بشروط القبول عن طريق "الأونلاين" عبر الموقع الإلكتروني للمكتب ثم ارسالها مع المناديب المعتمدين دون الحاجة للحضور الشخصي قبل فترة بدء الدراسة والمتوقع يوم 10 اكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المكتب الثقافي توصل الى اتفاق مع الجامعات الأردنية على ألا يقوم الطالب بدفع كامل الرسوم الدراسية إلا بعد تاريخ 15 سبتمبر خلافا للسنوات السابقة والتي كانت الجامعات تشترط استلام الرسوم مع ورقة القبول.

وأضاف د.القشعان أن الرسوم تبلغ 23 دينارا كويتيا (ما يعادل 75 دولارا) إضافة إلى رسوم التصديقات واتعاب مخلصي المعاملة من المندوبين والتي تعادل 40 دينارا كويتيا (ما يعادل نحو 130 دولارا)، موضحا أن المكتب الثقافي الكويتي بالأردن على اتم الاستعداد للرد على كل الاستفسارات عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.