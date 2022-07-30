دعت حكومة تصريف الأعمال العراقية اليوم السبت القوات الامنية الى حماية المؤسسات الحكومية والمتظاهرين وذلك في اول تعليق حكومي على تجدد المظاهرات امام (المنطقة الخضراء) التي تضم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية في بغداد.

ووجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في بيان القوات الامنية بحماية المتظاهرين فيما دعا المتظاهرين الى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الامنية والتي من واجبها حماية المؤسسات الرسمية واتخاذ كل الاجراءات القانونية لحفظ النظام.

وأضاف الكاظمي أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة.

وتجددت مظاهرات اتباع التيار الصدري امام بوابات (المنطقة الخضراء) التي تضم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية في بغداد وسط اجراءات امنية مشددة.

ونقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبور المتظاهرين للحواجز الخرسانية التي نصبتها الاجهزة الامنية على جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء وتمكنهم من وصول احدى بوابات الخضراء والتي اغلقت كذلك بحاجز خرساني.