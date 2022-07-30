تجددت مظاهرات أتباع التيار الصدري امام بوابات (المنطقة الخضراء) التي تضم المقار الحكومية والبعثات الديبلوماسية في بغداد وسط اجراءات امنية مشددة. وقاموا باقتحام البرلمان مرة اخرى حيث ترددت معلومات باحتمال عقد جلسة لانتخاب رئيس الوزراء.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع على آلاف من المتظاهرين المناصرين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد مجددا، بعد ثلاثة أيام من دخولهم مبنى البرلمان رفضا لترشيح الاطار التنسيقي الشيعي محمد شياع السوداني المقرب من نوري المالكي رئيس الحكومة السابق، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيداً في البلاد.

واسفرت المواجهات سقوط عدد من الاصابات تم نقلهم الى المستشفيات القريبة، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي المتظاهرين للالتزام بالسلمية، مؤكدا ان التصعيد السياسي المستمر يزيد التوتر الامني.

ورفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له. وقد تجمّعوا على جسر يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وجرى تحصينه بحواجز اسمنتية. وردّد المتظاهرون عبارة "كل الشعب ويّاك سيّد مقتدى".

وتسلّق المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة التحرير، الحواجز الاسمنتية التي تمنع عبور جسر الجمهورية وقاموا بإسقاط بعضها. وقد تمكن عشرات منهم من الوصول إلى بوابة تؤدي إلى منطقة الخضراء، كما ظهر في مشاهد بثّها التلفزيون العراقي الرسمي.

وتجمّع المتظاهرون عند بوابة وزارة التخطيط المؤدية إلى الخضراء بينما حاولت القوات الأمنية منعهم من تخطّيها برشّ الماء وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفادت تقارير اعلامية ومصادر أمنية.

وقال المتظاهر حيدر اللامي لفرانس برس "خرجنا ثورةً للإصلاح ... ونصرة للسيد القائد مقتدى الصدر". واضاف "لن نبقي على الفاسد، والمجرّب لا يجرّب. هؤلاء لا ينفعون بشيء، لقد تسببوا لنا بالأذى منذ العام 2003، ولم نرَ منهم نتيجة، سرقونا".

وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم للسوداني الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لهذا المنصب في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

وحمل مقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد "الكتل السياسية مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين"

وكان الاف من مناصري التيار الصدري اقتحموا الأربعاء مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، منددين بترشيح السوداني الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عاماً، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.

ويذكّر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

وليل الجمعة، قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، كما أفاد مصدر أمني.