كافأ نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم أحد مشجعيه بعدما قدم العون للاجئين من أوكرانيا، ومنحه فرصة تنفيذ ضربة جزاء خلال المباراة الودية التي جمعت بين إيفرتون ودينامو كييف الأوكراني على ملعب "جوديسون بارك" أمس الجمعة.

واستغل بول ستراتون، الذي يعمل في مجلس مدينة ليفربول، فترة عطلته وسافر إلى بولندا لمساعدة مواطني أوكرانيا الفارين من الحرب، وجرى تكريمه بالدفع به إلى أرض الملعب مع نهاية المباراة الودية التي أقيمت تحت شعار "مباراة من أجل السلام".

وتلقى المشجع تعليمات عند خط التماس من فرانك لامبارد المدير الفني لإيفرتون ثم دخل إلى أرض الملعب وقد ارتدى زي إيفرتون لتنفيذ ضربة جزاء.

وسجل ستراتون من ضربة الجزاء ثم احتفل مع الجماهير وتلقى التهنئة من لاعبي إيفرتون.

وجاء دخول ستراتون عندما كان إيفرتون متقدما في المباراة 3-0 ، حيث افتتح دومينيك كالفيرت ليوين التسجيل للفريق في الدقيقة الخامسة ثم أضاف البديل دوايت ماكنيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و78 وذلك في أول مشاركة له مع الفريق.