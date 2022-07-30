قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم السبت إن أجواء الكويت لا تزال متأثرة بكتلة هوائية حارة ورطبة مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالرطوبة خاصة على المناطق الساحلية والقريبة منها.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ "كونا" إنه بناء على ذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بفرص أمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق ونشاط في الرياح المصاحبة للسحب الركامية.

وتوقع القراوي أن تزداد فرص الأمطار تدريجيا يوم غد الأحد وتمتد على فترات متقطعة حتى صباح بعد غد الاثنين مصحوبة بفرص لتكون الضباب الخفيف خلال الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.