صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية وجاء في المرسوم:
مادة أولى
ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:
1 ـ فيصل سليمان المسيليم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا.
2 ـ فيصل مطلق العدواني سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بنغلاديش.
3 ـ وائل يوسف العنزي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية تركيا.
4 ـ صلاح سليمان الحداد سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة.
5 ـ عادل عبدالكريم الأمير سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية السنغال.
6 ـ عبدالله مساعد الخرافي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية قبرص.
7 ـ عبدالله تركي التركي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو.
8 ـ عادل مبارك الادغم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوبا.
9 ـ محمد سعود المطيري قنصلا عاما لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.
10 ـ نايف هابس العتيبي سيفرا لدولة الكويت لدى جمهورية اثيوبيا الفيدالية الديموقراطية.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.