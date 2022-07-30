صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية وجاء في المرسوم:

مادة أولى

ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:

1 ـ فيصل سليمان المسيليم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا.

2 ـ فيصل مطلق العدواني سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بنغلاديش.

3 ـ وائل يوسف العنزي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية تركيا.

4 ـ صلاح سليمان الحداد سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة.

5 ـ عادل عبدالكريم الأمير سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية السنغال.

6 ـ عبدالله مساعد الخرافي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية قبرص.

7 ـ عبدالله تركي التركي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو.

8 ـ عادل مبارك الادغم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوبا.

9 ـ محمد سعود المطيري قنصلا عاما لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

10 ـ نايف هابس العتيبي سيفرا لدولة الكويت لدى جمهورية اثيوبيا الفيدالية الديموقراطية.

مادة ثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.