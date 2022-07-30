أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتضمن القرار:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:

«تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند (ن) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على النحو التالي:

1 ـ د. عبدالوهاب سليمان الفوزان رئيسا.

2 ـ د. مصطفى محمد رضا سيد هاشم نائبا للرئيس.

والأعضاء:

3 ـ د. سلمان خليفة الصباح.

4 ـ د. بدر محمد العدواني.

5 ـ د. موضي جاهد فواز المطيري

6 ـ د. أسمهان فرحان الشبيلي.

7 ـ د. سالم حمد الشمري.

8 ـ د. مطلق خالد السيحان.

9 ـ د. عادل أحمد الزايد.

10 ـ د. ماجدة عبدالصمد الصالح

11 ـ د. جمال إبراهيم سليمان المرجان.

12 ـ رئيس ا لمجلس الطبي العام (بصفته).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.