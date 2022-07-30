تلقى رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بسام المولوي أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية والبلديات اللبناني على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد متانة العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة مشيرا الى حرص البلدين الشقيقين لدفعها إلى آفاق أرحب ومجددا التأكيد على موقف دولة الكويت الداعم للبنان في مختلف المجالات.