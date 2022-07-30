ساعات قليلة وتتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، صوب ستاد «كينج باور» بمدينة ليستر لمتابعة مباراة الدرع الخيرية «كأس السوبر الإنجليزي»، والتي تمثل ضربة البداية في فعاليات الموسم الكروي بإنجلترا، وتجمع بين مانشستر سيتي وليفربول إيذاناً برفع الستار عن انطلاقة منافسات الموسم الجديد 2022 - 2023.

وكان مانشستر سيتي قد حسم لقب الدوري أمام ليفربول الذي أحرز ثنائية الكأس، كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين.

ونقلت المباراة إلى ليستر بسبب انشغال ستاد «ويمبلي» بالمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) المقررة غداً.

وربما يكون مسمى "الدرع الخيرية" هو الذي منح المسابقة شكل المواجهة الودية في نظر البعض، لكن بعرف كرة القدم العالمية فإن المسابقة يجب أن تسمى بـ كأس السوبر الإنجليزي بحكم أنها تقام بين بطل الدوري والكأس، أسوة بمعظم دول أوروبا والعالم .

وتسمية الدرع الخيرية جاء من طبيعة توزيع العوائد المالية بهذه المباراة، حيث يقوم الاتحاد الإنجليزي بتوزيع عوائد بيع تذاكر المباراة وحقوق البث التلفزيوني وبرامج المباراة بين جميع أندية إنجلترا التي تشارك في كأس الاتحاد منذ الدور الأول وعددها 124 نادياً.



ويشترط الاتحاد الإنجليزي على الأندية القيام بتوزيع الأموال التي تحصل عليها على 3 مشاريع خيرية وتنموية للمجتمع في المنطقة التي تتواجد فيها، بحيث يتم مراقبة عملية توزيع الأموال للمشاريع الخيرية في مختلف مناطق إنجلترا .

ويتم توزيع الأموال في الغالب من قبل الأندية على المشاريع الخيرية في مناطقها بالإضافة إلى مشاريع مكافحة الأمراض الخطيرة مثل السرطان والإيدز وغيرها من الأمراض الأخرى .

لذلك تسمى المسابقة التي يحمل بطلها "درع" التتويج بـ "الخيرية" كون عوائدها لا تعود إلى خزائن الأندية إنما توزع على المشاريع الخيرية بشكل دقيق في إنجلترا