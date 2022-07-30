بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من العاصمة طهران والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.