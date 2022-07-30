علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن مؤسسة الموانئ بصدد إنشاء سور محيط بنقعة الشملان لإحكام السيطرة عليها وتنظيم عملية دخول وخروج الأفراد من وإلى النقعة.

وفي هذا الصدد، ستطرح مؤسسة الموانئ ممارسة مختصة في هذا الشأن غدا لإنشاء سور نقعة الشملان، وستدعو الشركات المتخصصة إلى تقديم عطاءاتها وفقا للشروط والمواصفات الفنية والأحكام، حيث يهدف موضوع الممارسة إلى إنشاء وإنجاز وصيانة سور محيط بنقعة الشملان وذلك لإحكام السيطرة على النقعة وتنظيم عملية دخول وخروج الأفراد من وإلى النقعة.

وحددت «الموانئ» مدة إنجاز أعمال المشروع في 9 أشهر تبدأ من تاريخ أمر مباشرة الأعمال والذي سيكون خلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد، ولا تدخل تلك المدة ضمن مدة إنجاز الأعمال، وكذلك مدة الصيانة للأعمال ستكون 365 يوما اعتبارا من التاريخ المحدد بشهادة الاستلام الابتدائي للأعمال.