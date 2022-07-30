وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد برفع سن التسجيل أمام الراغبين بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية (كطلبة ضباط) من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في كلية (علي الصباح) العسكرية ليصبح 30 عاما بدلا من 28.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم السبت إن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إفساح المجال أمام الشباب الكويتي لخدمة وطنه كونهم أحد أهم ركائز العمل والبناء والنهضة لمستقبل الكويت وبمباركة ودعم مباشر من قبل الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت أن الشيخ طلال الخالد وجه أيضا الجهات المختصة في وزارة الداخلية إلى العمل على فتح التسجيل أمام جميع التخصصات الجامعية للراغبين بالالتحاق في أكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية مع تعديل الحد الأدنى لتقدير حملة المؤهل الجامعي بالاضافة إلى تعديل نسب قبول حملة شهادة الثانوية العامة بحيث تكون موحدة مع ما هو معمول به في كلية على الصباح العسكرية.

وأوضحت أن ذلك يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في سياسة وشروط القبول بالكليات العسكرية والأمنية في البلاد مع مراعاة عدم الإخلال أو التعارض لهذه التعديلات مع الأنظمة والقوانين المعتمدة في هذا الشأن مع التأكيد على اعتماد نظام (القرعة) لتحديد المقبولين من المتقدمين في حال زيادة عدد المجتازين لشروط القبول عن العدد المطلوب.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي كذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد جراء جائحة كورونا وما نتج عنها من قيود حالت دون قبول أبناء الوطن للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية.

وأعرب الشيخ طلال الخالد عن تمنياته أن يوفق المولى عز وجل أبناء الوطن إلى العمل على استكمال مسيرة العطاء والتضحية والفداء لبلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.