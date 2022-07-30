أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا بتعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى.

وتضمن القرار:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة 36 من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى بالنص التالي:



مادة (36)

يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة يتكون من 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.