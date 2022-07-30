أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بدعوة المكلفين من الدفعة 50 لأداء الخدمة الوطنية.

وجاء في القرار:

مادة أولى

يستدعى من المكلفين من أتم سن الثامنة عشرة من مواليد 10 مايو 1999 ولغاية 31 مارس 2001 لإتمام الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة العاملة، ما لم يكن قد أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي أو أُجّل منها وفقا لأحكام القانون.

مادة ثانية

يكون إلحاق الدفعة 50 بالخدمة العاملة بتاريخ 12 نوفمبر 2022.

مادة ثالثة

على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.