قال مكتب المدعي العام في النمسا إن طبيبة في النمسا أُجبرت على غلق عيادتها بعد تهديدات بالقتل من جانب معارضين لإجراءات احتواء جائحة كورونا، قد انتحرت.

وتركت رسائل انتحار، لكن مكتب المدعي العام لم يقدم معلومات أخرى. وقال إنه ليس من المزمع تشريح الجثة.

واتسم رد فعل وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ بالحزن على أنباء وفاة الطبيبة ، قائلا على تويتر إن "التهديدات بالقتل ضدها وموظفيها كانت حقيقة وحشية. الكراهية ضد الناس لا تغتفر. هذه الكراهية يجب أن تتوقف أخيرا".

كانت الطبيبة التي كانت تعمل في ولاية النمسا العليا، قد أغلقت مؤخرا عيادتها، في خطوة عزتها إلى شهور من تلقيها رسائل تهديد من معارضي اللقاحات وتدابير اتخذتها الحكومة لاحتواء الجائحة.